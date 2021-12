Cina: indice Pmi manifatturiero torna in fase di espansione per la prima volta da agosto

Laura Naka Antonelli 30 novembre 2021 - 07:06

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di novembre, l'indice Pmi manifatturiero ufficiale della Cina è salito a 50,1 punti, facendo meglio dei 49,6 punti attesi e in aumento rispetto ai 49,2 punti precedenti. L'indice è tornato in fase di espansione per la prima volta dal mese di agosto, riagguantando la soglia dei 50 punti - linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e fase di espansione (valori al di sopra) dell'attività economica.Il Pmi non manifatturiero cinese è rimasto invece quasi invariato rispetto al mese precedente, attestandosi a 52,3 punti, dai 52,4 punti precedenti, al di sotto dei 53 punti previsti dal consensus.Il Pmi Composite della Cina, infine, è stato pari a 52,2 punti, in miglioramento rispetto ai precedenti 50,8 punti.