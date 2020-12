Cina: indice Pmi manifatturiero Caixin-Markit migliora a novembre, balzo produzione e nuovi ordinativi a record in 10 anni

Laura Naka Antonelli 1 dicembre 2020 - 07:20

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di novembre, l'indice Pmi manifatturiero della Cina stilato da Caixin-Markit è salito a 54,9 punti, al di sopra dei 53,5 punti attesi e dei precedenti 53,6 punti di ottobre.Dal dato emerge come le componenti della produzione e dei nuovi ordinativi siano salite ai ritmi più forti degli ultimi dieci anni, e che la componente dell'occupazione è cresciuta al record dal maggio del 2011.Ieri è stato pubblicato l'indice Pmi manifatturiero ufficiale della Cina, stilato dal governo di Pechino: il dato è salito a 52,1 punti, rispetto ai precedenti 51,4 punti e al record dal settembre del 2017. Battute le attese del consensus, che aveva previsto un valore a 51,5 punti.L'indice non manfatturiero è balzato a 56,4 punti, facendo anch'esso meglio delle attese (56 punti) e salendo rispetto ai 56,2 punti di ottobre, attestandosi al record dal giugno del 2021.I dati confermano l'espansione dell'attività economica della Cina, in quanto superiori alla soglia dei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e fase di espansione (valori al di sopra) dell'attività economica.