Cina: in forte ripresa esportazioni e importazioni, crescita import +16,3% a dicembre

Laura Naka Antonelli 14 gennaio 2020 - 06:52

MILANO (Finanza.com)

In ripresa le esportazioni e importazioni cinesi denominate in dollari. Nel mese di dicembre, stando a quanto reso noto dall'Autorità doganale della Cina, le esportazioni sono salite del 7,6% su base annua, in forte recupero rispetto alla flessione dell'1,3% di novembre e decisamente meglio rispetto alla crescita del 3,2% attesa dagli analisti intervistati da Reuters. Le importazioni sono balzate del 16,3% su base annua, rispetto al +9,6% stimato dagli esperti. Il surplus commerciale è stato pari $46,79 miliardi, comunque inferiore rispetto ai $48 miliardi attesi. Il surplus con gli Stati Uniti si è attestato a $23,18 miliardi, in flessione dai $24,6 miliardi di novembre.