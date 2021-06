Cina: esportazioni +27,9% a maggio, ma meno delle attese. Incide carenza chip

Laura Naka Antonelli 7 giugno 2021 - 07:10

MILANO (Finanza.com)

Le esportazioni cinesi del mese di maggio denominate in dollari sono salite del 27,9% su base annua, a un ritmo tuttavia inferiore rispetto al balzo +32,1% atteso dagli analisti intervistati da Reuters. Come spiegano gli analisti di ING, le esportazioni di chip hanno rallentato il passo, così come sono diminuite le esportazioni di prodotti di auto e componenti auto, che rappresentano la principale voce dell'export, proprio a causa del problema della carenza di semiconduttori.Boom invece delle importazioni, che sono volate a maggio del 51% su base annua, sulla scia dei prezzi delle commodities più alti.La Cina ha riportato un surplus commerciale pari a $45,53 miliardi nel mese, al di sotto del surplus da $50,5 miliardi atteso ma in crescita rispetto al surplus da $42,86 miliardi di aprile.