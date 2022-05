Cina, effetto lockdown da Covid: vendite al dettaglio precipitano di oltre -11% ad aprile

Laura Naka Antonelli 16 maggio 2022 - 04:39

MILANO (Finanza.com)

Forte dietrofront ad aprile per il dato relativo alle vendite al dettaglio della Cina, che sono capitolate su base annua dell'11,1% su base annua, rispetto al -6,1% atteso e al precedente calo del 3,5%. Il trend si spiega con le misure severe di lockdown che la Cina ha imposto, nell'ambito della sua zero Covid policy, per arginare i casi di infezione scatenati dall'ondata Covid più forte dal 2020.