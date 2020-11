Cina: boom per le esportazioni a ottobre, si allarga surplus commerciale verso Usa. Che farà Biden?

Laura Naka Antonelli 9 novembre 2020 - 07:15

Boom per le esportazioni cinesi che, nel mese di ottobre, hanno riportato il rialzo più forte in 19 mesi, grazie al continuo recupero dell'economia della Cina dalla crisi della pandemia del coronavirus, che ha colpito il paese all'inizio dell'anno.Le esportazioni sono balzate dell'11,4% su base annua, meglio della crescita del 9,3% attesa dal consensus e in accelerazione rispetto al +9,9% di settembre.Il rialzo dell'export ha portato il surplus commerciale cinese a salire a $58,44 miliardi, decisamente meglio dei $46 miliardi stimati e dei $37 miliardi di settembre.Le importazioni sono salite del 4,7% su base annua a ottobre, meno del balzo +13,2% di settembre, e peggio del +9,5% atteso, ma in crescita per il secondo mese consecutivo.Il surplus cinese nei confronti degli Usa si è ulteriormente allargato, dai $30,75 miliardi a quota $31,37 miliardi. Ci si chiede quale sarà la politica commerciale che gli Stati Uniti inaugureranno con la Cina con la presidenza di Joe Biden, dopo gli anni di tensioni Usa-Cina confermati dalla guerra commerciale lanciata da Donald Trump contro il paese.