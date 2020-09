Cina: ad agosto inflazione in calo del 2,4% a/a

Daniela La Cava 9 settembre 2020 - 07:41

Rallenta l'inflazione in Cina. L'indice dei prezzi al consumo ha segnato ad agosto un +2,4% rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente quando era pari al 2,7 per cento. Il dato è in linea con le attese.