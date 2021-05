Cina: Pmi servizi riporta ad aprile espansione più forte in quattro mesi, occhio a sottoindici inflazione e occupazione

Laura Naka Antonelli 7 maggio 2021 - 07:07

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di aprile l'indice Pmi servizi della Cina Caixin-Markit é salito a 56,3 punti dai 54,3 punti precedenti, confermando la fase di espansione. Il dato è superiore infatti ai 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e di espansione (valori al di sopra).Il Pmi Composite è migliorato a 54,7 punti rispetto ai 53,1 punti di marzo.Il Pmi servizi ha riportato la fase di espansione migliore in quattro mesi, con le società attive nel comparto che hanno aumentato la propria forza lavoro per il secondo mese consecutivo; le pressioni inflazionistiche si sono rafforzate, con i costi input che hanno accelerato il passo, sostenuti dai costi del lavoro più alti e dal rialzo dei prezzi delle materie prime. Le aziende hanno di conseguenza aumentato i prezzi di vendita per il nono mese consecutivo.