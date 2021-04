Cina: Pmi servizi accelera a marzo, fiducia imprese a record in più di un decennio

Laura Naka Antonelli 6 aprile 2021 - 08:12

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di marzo l'indice Pmi servizi della Cina compilato congiuntamente da Caixin-Markit è salito a 54,3 punti, facendo decisamente meglio dei 52,1 punti attesi e dei 51,5 punti precedenti. In particolare, sia l'attività di business che le vendite sono salite a un ritmo più veloce, a fronte di un'occupazione tornata a crescere. La fiducia delle imprese è volata inoltre al record in più di un decennio.Il Pmi Composite di marzo è stato pari a 53,1, meglio dei 51,7 punti precedenti. I dati confermano la fase di espansione dell'attività economica cinese, in quanto i valori sono superiori ai 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e di espansione (valori al di sopra).La scorsa settimana è stato diffuso il Pmi manifatturiero cinese compilato sempre congiuntamente da Caixin e Markit, che si è attestato a marzo al livello più basso in quasi un anno, a 50,6 punti. Il dato è stato inferiore ai 51,4 punti attesi e ha riportato un indebolimento rispetto ai precedenti 50,9 punti di febbraio.