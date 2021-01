Cina: Pmi servizi (Caixin) scende a sorpresa a dicembre

Valeria Panigada 6 gennaio 2021 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

Calo a sorpresa dell'attività del terziario in Cina. L'indice Pmi servizi, elaborato dall'istituto Caixin, si è attestato a dicembre a 56,3 punti, in ribasso rispetto ai 57,8 punti del mese precedente e contro i 58 punti attesi dagli analisti. Tuttavia, l'indice è rimasto al di sopra dei 50 punti, che separano l'espansione dalla contrazione, per l'ottavo mese consecutivo, segnalando che l'offerta e la domanda nel settore dei servizi continuano a crescere. "Anche se non così rapido come quelli registrati nei due mesi precedenti, il tasso di espansione è rimasto tra i più ripidi registrati negli ultimi dieci anni e ha segnato un ulteriore recupero dal coronavirus", ha precisato l'istituto Caixin.