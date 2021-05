Cina: Pmi non manifatturiero sale a 55,2 a maggio, manifatturiero stabile a 51

Daniela La Cava 31 maggio 2021 - 07:51

MILANO (Finanza.com)

In Cina il Pmi non manifatturiero è in lieve salita a maggio, attestandosi a 55,2 da 54,9 della precedente lettura (consensus Bloomberg a 55,1). Il Pmi manifatturiero si è invece attestato a 51 contro i 51,1 della passata lettura e del consensus Bloomberg."Il Pmi non manifatturiero cinese è stato sostenuto da una spesa decente durante le vacanze della Golden Week, il Pmi manifatturiero è cresciuto costantemente sebbene sia stato un mese corto", commenta Iris Pang, capo economista Greater China di ING, secondo cui "i principali rischi per questo quadro roseo sono la carenza di chip, i prezzi elevati delle materie prime, l'emergere di Covid nel Guangdong (anche definita fabbrica del mondo n.d.r.) e l'incertezza sulla direzione dello yuan".