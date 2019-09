Cina: Pmi manifatturiero ufficiale rimane in fase di contrazione per quarto mese consecutivo

Laura Naka Antonelli 2 settembre 2019 - 07:10

MILANO (Finanza.com)

Il Pmi manifatturiero ufficiale della Cina, stilato dall'Istituto nazionale di statistica, è rimasto in fase di contrazione, al di sotto dei 50 punti, scendendo ad agosto a 49,5 dai 49,7 di luglio, e contro i 49,6 attesi dal consensus. Il dato si è confermato in contrazione per il quarto mese consecutivo, scontando gli effetti della guerra commerciale e, anche, il rallentamento della domanda interna. L'agenzia di stampa cinese Xinhua ha riportato le dichiarazioni dell'Istituto nazionale di Statistica, secondo cui "la domanda si è indebolita in un contesto economico complesso".Il Pmi dei servizi si è attestato a 53,8 punti, rispetto ai 53,7 punti precedenti e attesi dal consensus.Il Pmi Composite è stato pari a 53 punti, contro i 53,1 punti precedenti.