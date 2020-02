Cina: Pmi manifatturiero scende a quota 50 a gennaio. Migliora Pmi servizi

Laura Naka Antonelli 31 gennaio 2020 - 06:55

MILANO (Finanza.com)

Nelmese di gennaio l'indice Pmi manifatturiero della Cina si è attestato a 50 punti, come da attese, ma in calo rispetto ai 50,2 punti precedenti. L'indice dei servizi è stato pari a 54,1 punti, meglio dei 53 punti stimati dal consensus e in miglioramento rispetto ai 53,5 punti di dicembre. Da segnalare che i 50 punti rappresentano la soglia di demarcazione tra fase di contrazione, valori al di sotto, e fase di espansione, valori al di sopra, dell'attività economica. Il Pmi Composite si è lievemente indebolito a 53 punti, dai precedenti 53,4 punti.