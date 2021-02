Cina: Pmi manifatturiero peggiora a gennaio, ma conferma fase di espansione

Laura Naka Antonelli 1 febbraio 2021 - 06:40

Nel mese di gennaio l'indice Pmi manifatturiero della Cina si è attestato a 51,3 punti, lievemente al di sotto dei 51,5 punti attesi e a un valore inferiore rispetto ai precedenti 51,9 punti.Il Pmi non manifatturiero è rallentato a 52,4 punti, dai precedenti 55,7 punti, facendo peggio dei 55 punti attesi. Il Pmi Composite è sceso così dai 55,1 di dicembre a quota 52,8 punti.I dati, pur se in rallentamento rispetto a dicembre, rimangono al di sopra della soglia di 50 punti (linea di demarcazione tra fase di contrazione dell'attività economica - valori al di sotto - e fase di espansione - valori al di sopra).A conferma di come la Cina sia riuscita a riportare una buona performance economica nel 2020, nonostante la sfida della pandemia Covid-19 è, tra le altre cose, il fatto che nel mese di novembre l'indice Pmi manifatturiero si è attestato al record in 38 anni, 52,1 punti.