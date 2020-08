Cina: Pmi manifatturiero a 51 punti ad agosto, Pmi non manifatturiero sale a 55,2

Daniela La Cava 31 agosto 2020 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

Lasettimana riparte con le indicazioni macro in arrivo dalla Cina. E in particolar modo l'attività manifatturiera si è ampliata nel mese di agosto con la seconda economia mondiale che ha continuato a riprendersi dalla pandemia di coronavirus. Nel dettaglio il Pmi manifatturiero si è attestato ad agosto a 51 punti contro i 51,1 del mese di luglio e i 51,2 del consensus Bloomberg. Il Pmi non manifatturiero è invece salito a 55,2 punti contro i 54,2 della passata rilevazione (consensus Bloomberg a 54,2). Infine, il Pmi composto è stato pari a 54,5 contro i 54,1 della passata lettura.