Cina: Pmi manifatturiero Caixin-Markit torna in fase di espansione ad agosto

Laura Naka Antonelli 2 settembre 2019 - 06:59

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di agosto il dato relativo al Pmi manifatturiero della Cina stilato da Caixin e Markit è tornato in fase di espansione, salendo a 50,4 punti (al di sopra della linea di demarcazione, per l'appunto, dei 50 punti: valori al di sopra della soglia indicano una fase di espansione, mentre valori al di sotto segnalano una fase di contrazione).Il dato era atteso a quota 49,8 rispetto ai 49,9 punti precedenti. C'è da dire, tuttavia, che il sottoindice dei nuovi ordini alle esportazioni è rimasto in fase di contrazione, scendendo tra l'altro al minimo dell'anno, a conferma del calo della domanda estera, dovuto all'intensificarsi della guerra commerciale Usa-Cina.