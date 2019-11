Cina: Pmi manifatturiero Caixin-Markit migliora ancora e sale sui massimi di 2 anni e mezzo

Valeria Panigada 1 novembre 2019 - 07:39

MILANO (Finanza.com)

L'indice Pmi manifatturiero della Cina stilato in base al sondaggio privato di Caixin-Markit ha segnato a ottobre un nuovo miglioramento, il terzo consecutivo, attestandosi a 51,7 punti, rispetto ai 50,4 punti precedenti.Si tratta del dato migliore degli ultimi due anni e mezzo, che dà indicazioni decisamente più confortanti rispetto a quelle diramate nei giorni scorsi dal governo di Pechino. In questo caso, infatti, l'indice Pmi manifatturiero è in fase di espansione, in quanto superiore alla soglia di 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione - valori al di sotto - e fase di espansione - valori al di sopra). Dai numeri governativi, risulta invece un Pmi manifatturiero in contrazione per il sesto mese consecutivo.