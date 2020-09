Cina: Pmi manifatturiero Caixin-Markit accelera ad agosto, balza a record da gennaio 2011

Laura Naka Antonelli 1 settembre 2020 - 07:30

MILANO (Finanza.com)

L'indice PMI manifatturiero della Cina, stilato congiuntamente dalle società Caixin e Markit, è salito nel mese di agosto a 53,1 punti, meglio dei 52,5 attesi dal consensus e in accelerazione rispetto ai 52,8 di luglio.Il dato ha confermato il quarto mese consecutivo di espansione dell'attività manifatturiera cinese, in quanto superiore ai 50 punti, soglia di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e di espansione (valori al di sopra).L'indice è salito inoltre al massimo dal gennaio del 2011, dunque in più di nove anni. Tra le componenti, occhio ai nuovi ordinativi e alla produzione, che hanno riportato i rialzi più forti dall'inizio del 2011.