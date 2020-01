Cina: Pil 2019 in rialzo del 6,1%. Crescita in linea con le stime ma al ritmo più basso dal 1990

Laura Naka Antonelli 17 gennaio 2020 - 07:34

MILANO (Finanza.com)

Nell'intero 2019 l'economia cinese è cresciuta del 6,1%, in linea con le attese ma al ritmo di espansione più basso dal 1990.Gli analisti intervistati da Reuters avevano stimato un rialzo del Pil del 6,1%, rispetto al +6,6% del 2018.Nel quarto trimestre del 2019, la crescita è stata del 6% su base annua.Per l'intero 2019, Pechino si era prefissata un obiettivo di crescita del Pil compreso tra il +6% e il +6,5%. Ieri il vicepremier cinese Lui He, a Washington per firmare la Fase 1 dell'accordo commerciale Usa-Cina, aveva riferito che, per il 2019, Pechino aveva stimato una espansione del Pil superiore a +6%.