Cina: -1,1% a/a per vendite al dettaglio a luglio, sotto le attese

Daniela La Cava 14 agosto 2020 - 07:52

MILANO (Finanza.com)

Deludono le attese le vendite al dettaglio in Cina per il mese di luglio. Il dato ha registrato una flessione dell'1,1% su base annua contro il precedente -1,8 per cento. Il consensus Bloomberg indicava una ripresa, con le vendite al dettaglio in crescita dello 0,1 per cento.