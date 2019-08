Borsa di Tokyo chiude piatta, azionario asiatico cauto in attesa di Powell

Valeria Panigada 22 agosto 2019 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

La Borsa di Tokyo ha chiuso la seduta odierna sulla parità, in un clima di attesa per il discorso di Jerome Powell, presidente della Federal Reserve, previsto domani al simposio di Jackson Hole. Una occasione importante per capire la possibile evoluzione dei tassi negli Stati Uniti. L'indice Nikkei ha così chiuso gli scambi con un -0,05% a 20.628,01 punti, senza soffrire più di tanto della contrazione dell'attività manifatturiera in Giappone ad agosto, per il quarto mese consecutivo.La prudenza ha prevalso anche sugli altri listini asiatici. Shanghai è poco mossa con un +0,05%, mentre Hong Kong scivola dello 0,95% in un clima dominato ancora dalle tensioni sociali. Sydney ha chiuso con un +0,30%, mentre Singapore si muove in leggero rialzo mostrando un +0,15%.