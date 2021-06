Boom esportazioni Corea del Sud grazie a chip e auto: +45,6% a maggio, a record dal 1988

Laura Naka Antonelli 1 giugno 2021 - 08:26

MILANO (Finanza.com)

Boom delle esportazioni per la Corea del Sud che, grazie alle consegne di chip e automobili, sono balzate del 45,6% nel mese di maggio, riportando la crescita più sostenuta dall'agosto del 1988 ed estendendo la fase di espansione per il settimo mese consecutivo.In particolar modo, le esportazioni di chip sono salite del 24,5% su base annua, salendo per l'11esimo mese consecutivo, mentre le esportazioni di auto sono volate del 93,7%. Le esportazioni di prodotti petrolchimici sono balzate del 94,9% su base annua. Le esportazioni verso la Cina sono aumentate del 22,7%.