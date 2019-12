Bilancia commerciale Cina: esportazioni ancora giù, importazioni salgono per prima volta da aprile

Laura Naka Antonelli 9 dicembre 2019 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

Le importazioni cinesi sono cresciute per la prima volta dal mese di aprile. E' quanto emerge dal dato sulla bilancia commerciale diramato in Cina nel fine settimana. Le importazioni sono salite dello 0,3% su base annua, rispetto al -1,4% atteso e al precedente calo del 6,2%. Le esportazioni sono scese dell'1,1% su base annua, peggio del +0,8% stimato e del -0,8% precedente. La bilancia commerciale segnala un surplus pari a $38,73 miliardi, rispetto ai $44,50 miliardi attesi. Da segnalare che le esportazioni sono scese, su base annua, per il quarto mese consecutivo. I mercati continuano ad attendere segnali sul raggiungimento di una intesa iniziale sulla "Fase 1" tra la Cina di Xi Jinping e gli Usa di Donald Trump, che possa porre le basi per la fine della guerra commerciale in corso tra i due paesi.