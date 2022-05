Bilancia commerciale Cina: esportazioni +3,9%, importazioni invariate. Dati migliori delle attese

Laura Naka Antonelli 9 maggio 2022 - 07:32

MILANO (Finanza.com)

Diffusi i numeri relativi alla bilancia commerciale della Cina. Nel mese di aprile le esportazioni cinesi denominate in dollari sono salite del 3,9% su base annua, meglio del +3,2% atteso dal consensus. Le importazioni denominate in dollari sono state invariate, meglio del calo atteso, pari a -3%. Il rallentamento della crescita dell'export è evidente, successivo al balzo di marzo, pari a +14,7%. La bilancia commerciale ha messo in evidenza un surplus commerciale pari a 51,12 miliardi di dollari, meglio dei 50,65 miliardi attesi e dei precedenti 47,38 miliardi.