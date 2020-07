Bank of Japan, sondaggio Tankan: indice manifatturiero scende a minimo da 2009

Laura Naka Antonelli 1 luglio 2020 - 06:55

MILANO (Finanza.com)

Indicazioni decisamente negative dal sondaggio Tankan stilato dalla Bank of Japan, e relativo alle condizioni dell'economia del Giappone nel secondo trimestre.Dal report - che conferma gli effetti disastrosi del coronavirus sull'economia giapponese - emerge che l'indice manifatturiero è sceso ulteriormente, attestandosi a -34 punti, rispetto a -8 punti precedenti e peggio dei -31 punti attesi dal consensus, confermando il peggioramento per il sesto trimestre consecutivo.Non solo: il dato è al minimo dal dicembre del 2009.Peggioramento anche per l'indice non manifatturiero, che si è attestato a -17 punti rispetto agli 8 punti del trimestre precedente, lievemente meglio dei -20 punti stimati. Il dato è peggiorato per il quarto trimestre consecutivo.