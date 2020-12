Bank of Japan, rapporto Tankan rileva aumento fiducia imprese per secondo trimestre consecutivo

Laura Naka Antonelli 14 dicembre 2020 - 06:42

MILANO (Finanza.com)

Reso noto in Giappone il rapporto Tankan stilato dalla Bank of Japan e relativo al quarto trimestre del 2020.Dal report, emerge che la fiducia delle aziende giapponesi è migliorata per il secondo trimestre consecutivo. Tuttavia, le imprese hanno ridimensionato i loro piani di spese in conto capitale, con quelle più grandi che prevedono di tagliare le spese dell'1,2% in questo anno fiscale che terminerà il prossimo marzo del 2021.La decisione conferma il calo dei profitti e le incertezze sull'outlook, fattori che frenano la propensione delle aziende ad aumentare le spese.