Bank of Japan, rapporto Tankan: fiducia aziende manifatturiere a record due anni e mezzo

Laura Naka Antonelli 1 luglio 2021 - 07:58

MILANO (Finanza.com)

Reso noto in Giappone il rapporto Tankan stilato dalla Bank of Japan, relativo al secondo trimestre dell'anno.Dal rapporto è emerso che l'indice delle grandi aziende manifatturiere si è attestato a 14 punti, livello inferiore rispetto ai 15 attesi dal consensus, ma in forte accelerazione rispetto ai 5 punti del primo trimestre.Non solo, l'indice - che misura la fiducia delle grandi aziende giapponesi manifatturiere - è salito al record in due anni e mezzo, indicando come la ripresa della domanda globale stia aiutando l'economia del Giappone a emergere dalla crisi scatenata dalla pandemia Covid-19.E' migliorato anche il sentiment delle aziende non manifatturiere, tornato positivo per la prima volta in cinque trimestri, salito a +1 dal -1 del primo trimestre.