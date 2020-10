Bank of Japan: migliora l'indice Tankan su sentiment grandi aziende manifatturiere Giappone

Laura Naka Antonelli 1 ottobre 2020 - 07:42

MILANO

Migliora il sentiment delle aziende giapponesi, anche se a un livello inferiore alle attese. L'indice relativo al sentiment delle grandi aziende manifatturiere, emerso dal sondaggio trimestrale Tankan stilato dalla Bank of Japan, è salito a -27 punti dai -34 punti precedenti del trimestre terminato a giugno, al di sotto tuttavia dei -23 attesi dal consensus di Reuters. Il miglioramento è stato il primo in undici trimestri, dunque in quasi tre anni.L'indice relativo al sentiment delle grandi aziende non manifatturiere si è attestato invece a -12 punti, in miglioramento rispetto ai -17 del trimestre precedente, anche se peggiore dei -9 punti attesi dal consensus.