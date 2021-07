Bank of Japan: 'importante creare contesto in cui tassi possano salire. Ripresa Pil più forte con vaccinazioni'

Laura Naka Antonelli 21 luglio 2021 - 08:00

MILANO (Finanza.com)

"E' importante creare un contesto in cui i tassi di interesse possano salire". Così Masayoshi Amamiya, vice governatore della Bank of Japan. "La BOJ - ha aggiunto - sta lottando per creare un ciclo economico positivo e soppeserà i benefici e i costi della sua politica monetaria". Amamiya ha invocato l'accelerazione delle vaccinazioni in Giappone, presupposto per una ripresa dell'economia più solida. "La ripresa dei consumi diventerà più chiara, con l'impatto della pandemia che gradualmente si smorzerà e i redditi personali che aumenteranno". "Sebbene i rischi sull'outlook dell'economia siano orientati verso il basso, c'è l'opportunità che la ripresa economica superi le aspettative nel caso di accelerazione delle vaccinazioni".