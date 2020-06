Australia: vendite al dettaglio +16,3% a maggio grazie a fine parziale lockdown

Laura Naka Antonelli 19 giugno 2020 - 07:00

MILANO (Finanza.com)

Il dato preliminare delle vendite al dettaglio in Australia indica un balzo, a maggio, del 16,3%, successivo al tonfo del 17,7% di aprile. Il forte recupero era atteso, visto che il paese ha iniziato a sospendere le misure di contenimento lanciate per contrastare la pandemia da coronavirus proprio a maggio. Occhio al dollaro australiano, che sale nei confronti del dollaro Usa in misura però molto moderata, attestandosi a $0,6855 circa.