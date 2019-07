Australia: inflazione salita all'1,6% annuo nel II trimestre 2019

Daniela La Cava 31 luglio 2019 - 08:07

MILANO (Finanza.com)

In Australia il tasso di inflazione si è attestato nel secondo trimestre del 2019 all'1,6% su base annua, in rialzo rispetto all'1,3% della passata rilevazione e oltre le aspettative del mercato che indicava una crescita all'1,5 per cento. Su base trimestrale, quindi nei confronti dei tre mesi precedenti l'indice dei prezzi al consumo ha mostrato un +0,4% in linea con le attese.