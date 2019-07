Australia: in peggioramento gli indici Pmi a luglio

Laura Naka Antonelli 24 luglio 2019 - 07:15

MILANO (Finanza.com)

Diffusi in Australia i dati preliminari sugli indici Pmi relativi al mese di luglio. Il Pmi manifatturiero è sceso a 51,4 punti dai 52 punti di giugno. Il Pmi dei servizi si è attestato a 51,9 punti, contro i 52,6 punti precedenti. Il Pmi Composite è stato pari a 51,8 punti, in peggioramento rispetto ai 52,5 punti precedenti. I dati, stilati congiuntamente dalle società CBA e Markit, segnalano un rallentamento della crescita sia dell'attività economica che dei nuovi ordinativi in Australia, all'inizio del terzo trimestre dell'anno.