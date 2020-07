Australia: boom vendite al dettaglio con allentamento lockdown, +16,9% a maggio

Laura Naka Antonelli 3 luglio 2020 - 07:20

MILANO (Finanza.com)

L'allentamento del lockdown imposto per fronteggiare l'emergenza sanitaria del coronavirus COVID-19 ha scatenato a maggio un forte recupero delle vendite al dettaglio australiane.Il dato è balzato su base mensile del 16,9%, rispetto al tonfo del 17,7% di aprile. Le attese erano per una ripresa pari a +16,3%.Diffuso anche il PMI servizi stilato da CBA/Markit e relativo al mese di giugno, che si è attestato a 53,1 punti, in fase di espansione, in quanto superiore alla soglia dei 50 punti (linea di demarcazione tra fase di espansione- valori al di sopra, per l'appunto - e fase di contrazione - valori al di sotto).Il PMI Composite australiano si è attestato a 52,7 punti, anch'esso in fase di espansione.