Australia: Rba lascia i tassi di interesse al minimo 1%, come da attese

Valeria Panigada 6 agosto 2019 - 07:45

MILANO (Finanza.com)

LaReserve Bank of Australia (Rba) ha deciso di mantenere i tassi di interesse al minimo storico dell'1%, dopo aver tagliato il benchmark in ciascuna delle due precedenti due riunioni. La decisione della banca centrale australiana è in linea con le attese del mercato. Il governatore della Rba, Philip Lowe, prevede “un lungo periodo di bassi tassi per ridurre la disoccupazione e ottenere progressi più sicuri verso l'obiettivo di inflazione". Il board dell'istituto continuerà a monitorare da vicino gli sviluppi nel mercato del lavoro e ad allentare ulteriormente la politica monetaria, se necessario, per sostenere la crescita sostenibile dell'economia e il raggiungimento dell'obiettivo di inflazione.