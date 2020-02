Attività manifatturiera in fase di contrazione per Giappone e Corea del Sud

Laura Naka Antonelli 3 febbraio 2020 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Attività manifatturiera in fase di contrazione, a gennaio, sia per il Giappone che per la Corea del Sud. La lettura finale del Pmi manifatturiero del Giappone è pari a 48,8 punti, in lieve miglioramento rispetto al dato preliminare di 48,6 punti, ma ancora al di sotto dei 50 punti, linea di demarcazione tra fase di contrazione (valori al di sotto) e fase di espansione (valori al di sopra). Contrazione anche per la Corea del Sud, il cui indice manifatturiero è scivolato a quota 49,8 punti dai 50,1 punti di dicembre.