Alert deflazione in Giappone? Inflazione core negativa per prima volta dal 2016

Laura Naka Antonelli 22 maggio 2020 - 07:35

MILANO (Finanza.com)

Alert inflazione o meglio deflazione in Giappone. Nel mese di aprile, l'inflazione misurata dall'indice dei prezzi al consumo è salita di appena lo 0,1% su base annua, rispetto al +0,2% atteso e in sensibile rallentamento rispetto allo 0,4% di marzo. Esclusa la componente dei beni alimentari freschi, il dato è sceso dello 0,2% su base annua, virando in territorio negativo per la prima volta dal 2016. Gli analisti avevano previsto una contrazione più limitata, pari a -0,1%, rispetto al precedente rialzo dello 0,4%.Sembra sempre più in stile Mission Impossible, in un contesto di recessione provocato dagli effetti economici del coronavirus, centrare il target di inflazione fissato dalla Bank of Japan al 2%.Escluse sia la componente dei beni alimentari che quella dei beni energetici, l'inflazione del Giappone è salita dello 0,2% su base annua, in linea con le stime e in rallentamento rispetto al +0,6% di marzo.