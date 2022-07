Diversi e di rilievo gli spunti macro che animeranno la seduta di venerdì 8 luglio. Market mover di giornata i dati sul mercato del lavoro americano, con la disoccupazione, i salari medi e la variazione dei nuovi occupati non agricoli per il mese di giugno. La giornata vede la pubblicazione da parte dell’Istat della produzione industriale italiana ma soprattutto il discorso della presidente Bce, Christine Lagarde, in Francia.