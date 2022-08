Market mover: l’agenda macro di mercoledì 3 agosto 2022

Numerosi gli spunti in agenda oggi, mercoledì 3 agosto 2022. Da monitorare in mattinata l’aggiornamento mensile sugli indici Pmi servizi delle principali economie della zona euro. In Italia l’Istat pubblicherà il dato sulle vendite al dettaglio. Stesso dato in uscita anche per la zona euro che attende anche l’aggiornamento sul PPI. Per gli Stati uniti in uscita gli ordini di fabbrica e l’indice Ism servizi, oltre ai nuovi dati su scorte e produzione di greggio negli Usa. Restando sempre in tema di petrolio nel corso della giornata è prevista la riunione dell’OPEC+ che affronterà il tema dell’aumento della produzione per il mese di settembre.

A livello societario, in uscita per Piazza Affari i conti di Diasorin, Tenaris, Banco Bpm e Telecom Italia.