Pochi gli spunti macro presenti oggi in agenda. Da seguire per gli Stati Uniti il discorso di Evans della Fed e il sondaggio Jolts sui posti vacanti. In primissimo piano la stagione degli utili Piazza Affari: oltre ai conti di Generali (già comunicati al mercato stamattina), sono attesi in giornata anche quelli di Fineco, Ferrari e Interpump.