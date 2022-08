Dopo i dati in arrivo dalla Cina, l’agenda macro della prima seduta del mese di agosto vede in primo piano gli aggiornamenti sugli indici Pmi manifatturiero delle principali economie della zona euro, ma anche il tasso di disoccupazione sempre per l’eurozona di giugno. Negli Usa in arrivo la spesa edilizia e l’indice Ism manifatturiero.