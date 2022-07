Market mover: l’agenda macro di giovedì 7 luglio 2022

Numerosi gli appuntamenti in calendario oggi, giovedì 7 luglio, giorno in cui è prevista la riunione del G20 a Bali. La giornata parte con l’aggiornamento mensile sulla produzione industriale in Germania e prosegue per la zona euro con la pubblicazione delle minute della riunione di giugno della Bce. Il pomeriggio statunitense vede le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione ma anche diversi discorsi dei membri Fed, tra cui quello di Bullard che si sofferma sull’economia e la politica monetaria Usa.