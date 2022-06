Inflazione Spagna scatta al 10% a giugno

L’inflazione spagnola sale al 10% a giugno aumentando la pressione sulla Bce per un’azione decisa di rialzo dei tassi. L’indice dei prezzi al consumo ha toccato il 10% di crescita su base annua a giugno dall’8,5% di maggio e ha superato il consensus Bloomberg che era fermo a +8,7%.

Il presidente della bce, Christine Lagarde, ha ribadito ieri i piani per un aumento del tasso di un quarto di punto a luglio per iniziare un ciclo sostenuto di aumenti. In seno alla Bce c’è chi preme per un’azione più decisa con il membro del Consiglio direttivo Gediminas Simkus che ha dichiarato in un’intervista a Bloomberg che un aumento di 50

punti base dovrebbe essere un’opzione nella riunione di luglio.