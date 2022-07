Endesa: risultati I semestre in linea con le attese con guidance confermate su intero 2022. Oggi a mercati chiusi i conti di Enel

In attesa dei risultati di Enel che saranno resi noti oggi dopo la chiusura di Piazza Affari, i conti di Endesa del primo semestre (usciti ieri) ci danno qualche informazione sull’andamento del business delle utility. I risultati del colosso energetico spagnolo sono in linea con le attese e sono state confermate le guidance sull’intero 2022. “Indicazioni tutto sommato positive da Endesa con numeri sostanzialmente in linea con le nostre attese”.

Il primo semestre 2022 di Endesa è stato chiuso con un aumento dell’utile netto del 10% a 916 milioni di euro. L’Ebitda è cresciuto del 16,5% a 2.188 milioni: “Escludendo lo straordinario impatto positivo derivato dalla cessione del 51% del business della mobilità elettrica alla capogruppo Enel, lo scorso aprile. Tenendo conto di ciò, l’Ebitda sale del 17%”, sottolinea Endesa.

Inoltre, l’azienda ha riconfermato i principali obiettivi finanziari per l’esercizio 2022: 4.100 milioni di Ebitda e 1.800 milioni di utile netto ordinario. Peggiorata l’indicazione di indebitamento finanziario netto atteso leggermente sopra i 10 miliardi (vs consensus 9,7 mld).