Zona euro: a luglio in calo la fiducia dei consumatori, sale quella delle imprese

Alessandra Caparello 29 luglio 2021 - 11:18

MILANO (Finanza.com)

Nella zona euro nel mese di luglio, la fiducia dei consumatori resa nota dalla Commissione europea segna -4,4 punti, in calo rispetto al precedente -3,3 punti, in linea con le stime degli analisti.Pari a 14,6 punti invece la fiducia delle imprese, in aumento rispetto al precedente 12,8 punti, mentre la fiducia nell’economia è pari a 119 punti, in aumento rispetto al precedente 117,9 punti.