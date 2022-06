Zona euro: a giugno crolla indice Sentix sul sentiment degli investitori

Nel mese di giugno l’indice Sentix che misura il sentiment degli investitori crolla a -15,8 punti da -22,6 di maggio. In calo anche il sentiment sulle condizioni correnti, che si attesta a -7,3 punti dai 10,5 di maggio, mentre l’indice delle aspettative sprofonda a -24 punti dai -34 del mese precedente. “Per quanto il miglioramento della situazione e del valore delle aspettative possa apparire a prima vista impressionante, è improbabile che segni un’inversione di tendenza” sottolinea l’istituto Sentix che rilascia l’omonimo indice. “Se da un lato i consumatori stanno già soffrendo per l’aumento dei prezzi, dall’altro molte aziende hanno trasferito i loro costi in forte aumento sui clienti, beneficiando della corsa all’acquisto di beni e servizi prima dell’aumento dei prezzi. Tuttavia, questa fase sembra destinata a terminare, poiché i consumatori finali dovranno prima o poi tagliare e la politica monetaria potrebbe diventare più restrittiva a partire da luglio.”