Ue: nel primo trimestre PIL in salita dello 0,3%

17 maggio 2022

MILANO

Per il primo trimestre del 2022, l’Eurostat stima (flash) un PIL in aumento dello 0,3% e occupazione in aumento dello 0,5% nell'area dell'euro.Andando nel dettaglio, nei primi tre mesi dell’anno il PIL destagionalizzato è aumentato dello 0,3% nell'area dell'euro e dello 0,4% nell'UE, rispetto al trimestre precedente, secondo la stima flash pubblicata da Eurostat, l'ufficio statistico dell'Unione europea. Nel quarto trimestre del 2021, il PIL era cresciuto dello 0,3% nell'area dell'euro e dello 0,5% nell'UE.