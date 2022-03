Ue: disoccupazione in calo al 6,8% a febbraio. Scende il numero dei soggetti senza lavoro

Alessandra Caparello 31 marzo 2022 - 13:35

MILANO (Finanza.com)

A febbraio la disoccupazione nella zona euro scende al 6,8% contro il 6,9% precedente e il 6,7% del consensus. Il dato è stato reso noto da Eurostat secondo cui il tasso dei disoccupati scende ad un minimo storico (dopo la revisione di gennaio) a febbraio, mentre le condizioni del mercato del lavoro nella zona euro continuano a sottolineare una ripresa dopo lo shock causato dalla pandemia. In totale, c'erano 11,155 milioni di persone senza lavoro in tutta l’Ue nel mese di febbraio, in calo rispetto agli 11,336 milioni del mese precedente.