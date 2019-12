Svezia: tassi non più negativi, Riksbank li alza allo 0% per la prima volta in quasi 5 anni

Valeria Panigada 19 dicembre 2019 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

InSvezia i tassi non sono più negativi per la prima volta in quasi cinque anni. Nella riunione odierna la Riksbank ha alzato il costo del denaro allo 0% dal precedente -0,25%, come da attese. La banca centrale svedese ha spiegato la mossa con il fatto che l'inflazione è ormai vicina all'obiettivo del 2%. Nessuna novità invece dalla vicina Norvegia, dove la Norges Bank ha confermato la sua politica monetaria, lasciando i tassi fermi allo 0%, così come si aspettava il mercato.