Spagna: frenata della produzione industriale a dicembre peggiore del previsto

Valeria Panigada 7 febbraio 2020 - 09:13

MILANO (Finanza.com)

Anche in Spagna, oltre che in Francia e in Germania, la produzione industriale ha registrato una brusca frenata, maggiore del previsto. A dicembre il dato ha mostrato una flessione dell'1,4% rispetto al mese prima, contro un -0,9% atteso dagli analisti. Su base annua, la produzione spagnola è salita dello 0,8% facendo comunque peggio del +2,1% stimato dal mercato.