Sentix: a marzo peggiora il sentiment degli investitori della zona euro

7 marzo 2022

MILANO (Finanza.com)

In peggioramento a marzo, l’indice Sentix che misura il sentiment degli investitori in Europa. Secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco il dato passa da 16,6 punti precedenti a -7,0 contro 5,3 attesi.Il sentiment degli investitori della zona euro crolla in mezzo alla guerra Russia-Ucraina, con la lettura delle aspettative che crolla da 14,0 in febbraio a -20,8 in marzo, la lettura più bassa in quasi un decennio, un segnale evidente di quanto siano negative le prospettive per l'Europa al momento.